Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы одного из банков, похитившей в период с 2014 по 2018 год денежные средства двух VIP-клиентов банка на общую сумму 4,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, осужденная являлась руководителем специализированного дополнительного офиса банка. Она имитировала подписи клиентов и снимала в кассе суммы, которые не привлекали внимание клиентов и службы безопасности банка.

Вину подсудимая признала и частично возместила ущерб потерпевшим.

Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.