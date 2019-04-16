Двенадцать регионов РФ, в том числе Пензенская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Крым и Ставрополье, лидируют в переобучении граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил начальник управления предоставления социальных гарантий и организации государственного контроля качества оказания социальной помощи населению Роструда Александр Утолин на круглом столе в Общественной палате.

По его словам, ведомство взаимодействует с 205 тыс. предприятий, на которых работают более 543 тыс. сотрудников предпенсионного возраста.

«Если выделить субъекты, где более активно ведется работа, здесь уже есть передовики — это Пензенская область, Республика Башкортостан, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Красноярский край, Омская область, Республики Крым, Бурятия. Здесь регионы наиболее активно включились в эту работу», — сказал он.

Всего в этом году должны переобучиться 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей.