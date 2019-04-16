Результативность киберпреступности при общем увеличении количества атак за последнее время существенно снизилась. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев во вторник в рамках VI Южного форума информационной безопасности.

«Мы явно видим увеличение количества атак, но при этом их результативность существенно упала. Мы относим этот успех не к своим заслугам. Мы относим этот успех к заслугам совместным — это и наши, это и кредитные организации, и, безусловно, правоохранительные органы», — сказал он.

Говоря о существующих трендах, Сычев отметил смещение вектора киберпреступности в сторону клиентов банковских услуг. Если раньше действия преступников были в основном направлены на кредитные организации, то теперь, поскольку после пика атак в 2015 году банки значительно улучшили свои системы защиты, основной целью становятся именно клиенты банков, атакам на которых свойственна «высокая маржинальность действий» мошенников.

При этом, по мнению регулятора, важнейшим инструментом борьбы с киберпреступностью является повышение уровня цифровой грамотности всех слоев населения, добавил Сычев.

При этом он обратил внимание на сложности, возникающие с блокировкой ресурсов, содержащих вредоносное программное обеспечение, на международных доменах. Например, «провайдеры в США, как правило, не реагируют на просьбы ЦБ, считают, что это дело того человека, который на их ресурсах либо зарегистрировал домен, либо его разместил». По словам Сычева, с азиатскими странами взаимодействовать проще, тем не менее блокируется гораздо меньше IP-адресов, чем ЦБ запрашивает.

