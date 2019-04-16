В Краснодаре по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан директор кредитно-потребительского кооператива, который под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам привлек денежные средства около 300 граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Общий ущерб потерпевших от противоправной деятельности задержанного составил порядка 150 млн рублей», — отметили в ведомстве.



Всего на территории региона действовали 17 офисов организации. Гражданам обещали высокие проценты по вкладам, но никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов на начальном этапе производились за счет денежных средств новых клиентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.