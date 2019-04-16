Сбербанк не будет приобретать долю в сети гипермаркетов «О'кей», сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, банк лишь может поучаствовать в финансировании сделки.



«Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию», — сказал Греф.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что госбанк планирует получить контроль над ретейлером для его последующей перепродажи. «О'кей» сейчас оценивается примерно в 500 млн долларов — это на 26% меньше, чем в конце 2017 года.

СМИ: ​Сбербанк ведет переговоры о покупке ретейлера «О’кей» Банк не планирует оставаться конечным собственником.

О том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ретейлера «О'кей», на прошлой неделе сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли и источник, близкий к топ-менеджменту госбанка. По информации агентства, банк обсуждает эту покупку, не планируя оставаться конечным собственником и рассчитывая затем перепродать этот актив третьей стороне.

Позже пресс-служба банка подтвердила ТАСС, что Сбербанк не планирует покупать ретейлер «О'кей» в собственных интересах (то есть оставаться конечным собственником).

В августе «О'кей» подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд рублей (186 млн долларов).