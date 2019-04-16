Сумма штрафов, взысканных с банков, докапитализированных через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), составила 1,15 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата по итогам мониторинга программы в I квартале 2019 года, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что на 1 января 2019 года АСВ перечислило в доход федерального бюджета 234,5 млрд рублей, выплаченных докапитализированными банками.

Такие банки в 2015—2017 годах смогли нарастить свой капитал и обеспечили рост кредитования реального сектора экономики на 64,6%, притом что в целом по банковскому сектору этот показатель вырос всего на 11,4%. За этот период АСВ провело докапитализацию 33 кредитных организаций, предоставив им займы в виде облигаций федерального займа на сумму 838 млрд рублей.

За период 2016—2018 годов АСВ прекратило договоры субординированных займов с 11 из 33 банков, в том числе из-за отзыва лицензии или реорганизации в форме присоединения к другой кредитной организации.