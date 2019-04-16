Президент Сбербанка Герман Греф назвал необдуманным предложение ФАС о введении нулевых комиссий за снятие наличных в банкоматах. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила перейти на такую практику, чтобы искоренить «зарплатное рабство».



Такая мера ставит под угрозу обслуживание банкоматных сетей, считает Греф.

«Я все-таки за то, чтобы чиновники высокого уровня прежде, чем что-то предлагать, взвешивали последствия. Я считаю, что это было не совсем хорошо просчитанное заявление, потому что если это произойдет, это очень серьезно повлияет на наличие банкоматной сети. Если услуга бесплатная, нужно готовиться к тому, что ты в очереди будешь стоять… Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминалов будет оплачиваться», — пояснил глава Сбербанка.

По его словам, проблема «зарплатного рабства» преувеличена. «Если есть «зарплатное рабство», то мы все с вами рабы зарплаты, получается», — констатировал Греф.