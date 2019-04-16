Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать фонд для финансирования реставрационных работ в Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от серьезного пожара. Об этом банкир сообщил журналистам.



Сбербанк готов помочь в реконструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери — кредитная организация может рассмотреть возможность создания специального фонда.

«Нотр-Дам-де-Пари — это не французский памятник, не французское сокровище — это общемировое, конечно. Мне кажется, что у каждого нормального человека есть огромное желание помочь. Поэтому, если мы как-то сможем помочь, то с удовольствием поможем, конечно, французские власти должны об этом сказать... Я думаю, что мы подумаем, спасибо за вашу идею, может, подумаем и для всех желающих создадим какой-то фонд, кто захочет помочь, может быть, сможет перечислить туда деньги. Но, конечно, механизм помощи — это вопрос французских властей», — добавил Греф.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник. В результате пожара обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных. Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба в результате пожара в Нотр-Даме. В настоящий момент огонь в соборе полностью потушен.