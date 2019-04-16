Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании «ЮТэйр», сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.



«Я не знаю, что планирует «ЮТэйр», мы не планируем списание задолженности, потому что у нас задолженность хорошо обеспечена, мы не переживаем», — пояснил топ-менеджер.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что синдикат 11 банков 8 февраля завершил голосование о том, как следует поступить с допустившей дефолт авиакомпанией «ЮТэйр». По информации издания, против обращения взыскания на залоги и взыскания средств все три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга, — Сбербанк, «Траст» и «Россия».

У компании «ЮТэйр» два синдицированных кредита — 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23,7 млрд с погашением в 2027-м. В декабре перевозчик не заплатил проценты по первому кредиту в размере около 1 млрд рублей. Кроме того, компания должна Сбербанку 17,4 млрд рублей. Крупный кредитор компании «ЮТэйр» — структуры «Сургутнефтегаза». Также в обращении находятся облигации авиакомпании на 13,3 млрд рублей.

