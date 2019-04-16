Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что после принятия закон о суверенном Рунете будет находиться в «спящем состоянии» как ядерное оружие, сообщает РБК .

«Это достаточно серьезное оружие. Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, он [закон] будет находиться в спящем состоянии. И его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции, к исполнению законодательства России», — сказал Жаров.

Также он отметил, что данный документ «абсолютно необходимый», потому что он касается защиты «отечественного сегмента сети связи общего пользования и сети Интернет».