«ВымпелКом» (бренд «Билайн») не исключил проведения переоценки затрат на исполнение требований «пакета Яровой». Об этом заявил глава оператора Василь Лацанич, сообщает ТАСС.
«Какую-то переоценку по результатам этого года мы, наверное, сможем сделать, когда уже большинство закупок проведем», — сказал он в кулуарах форума «Телеком-2019».
При этом Лацанич указал на то, что оценка затрат может быть как подтверждена, так и пересмотрена, но не уточнил, возможен ли пересмотр в сторону понижения или повышения.
Операторов могут обязать хранить трафик по «пакету Яровой» на оборудовании РФ
Предлагаемые изменения, утвержденные правительством РФ, вступят в силу через 180 дней со дня их официального опубликования.