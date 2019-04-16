«ВымпелКом» (бренд «Билайн») не исключил проведения переоценки затрат на исполнение требований «пакета Яровой». Об этом заявил глава оператора Василь Лацанич, сообщает ТАСС.

«Какую-то переоценку по результатам этого года мы, наверное, сможем сделать, когда уже большинство закупок проведем», — сказал он в кулуарах форума «Телеком-2019».

При этом Лацанич указал на то, что оценка затрат может быть как подтверждена, так и пересмотрена, но не уточнил, возможен ли пересмотр в сторону понижения или повышения.