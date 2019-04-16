Арбитражный суд Москвы подтвердил законность и обоснованность решения Федеральной антимонопольной службы РФ по делу о рекламе ПАО «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») и наложения штрафа на компанию. О соответствующем решении от 15 апреля сообщается на сайте ведомства во вторник, 16 апреля.

В декабре комиссия ФАС признала оператора сотовой связи нарушившим закон «О рекламе» при распространении в эфире Первого канала в сентябре 2018 года рекламы со слоганом «Всем бесплатные входящие в поездках по России».

«В ролике демонстрировалась карта Российской Федерации без изображения и наименования двух субъектов РФ: Республики Крым и города Калининграда, что прямо нарушает требования закона «О рекламе», — говорится в сообщении ФАС.

На основании этого ФАС назначила «ВымпелКому» как рекламодателю административный штраф в размере 100 тыс. рублей.



Не согласившись с решением и постановлением ведомства, компания оспорила их в судебном порядке, однако суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.