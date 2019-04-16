В России с 18 по 24 мая впервые пройдет digital-диктант, который станет самой масштабной проверкой знания информационных технологий. В течение указанной недели каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в Сети и культуры общения, поясняется в сообщении Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), который входит в число организаторов мероприятия.

Как уточняется, digital-диктант запущен в год 25-летия домена .Ru и всего Рунета, которое будет праздноваться на протяжении всего 2019 года.

По предварительным данным, количество участников составит около 50 тыс. человек. «В первый день, 18 мая, мероприятия в поддержку digital-диктанта пройдут во многих городах России. Те, у кого не будет возможности их посетить, смогут пройти тест в течение недели на сайте «Цифровойдиктант.рф», а также в специальном приложении», — рассказали в РОЦИТ.

Тест состоит из 30 вопросов, разработанных для разных возрастных категорий (детей в возрасте 14—17 лет и взрослых — от 18 лет) и разделенных на три смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно различным устройствам и базовым программам, второй — работе с Интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.



По информации РОЦИТ, в 2018 году с цифровыми угрозами столкнулись 74% россиян, что превышает общемировой показатель в 66%. Кроме того, число фишинговых атак, использующих доверчивость пользователей, за год выросло на 350%. «Пройдя тест, участники смогут не только проверить свои знания, но и выявить области, требующие более глубокого изучения, и, кроме того, сразу узнать правильные ответы на вопросы и получить рекомендации, которые помогут избежать негативных ситуаций в будущем», — подчеркивают организаторы.

