Федеральная антимонопольная служба оштрафовала банк «Открытие» на 100 тыс. рублей за СМС-рассылку. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

«Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении банка «ФК Открытие» к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

В антимонопольную службу поступило обращение физического лица, содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от банка «Открытие» без его согласия. На основании обращения было возбуждено дело об административном правонарушении.