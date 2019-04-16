Промсвязьбанк запустил прием биометрии в 71 отделении в 60 регионах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы сдать биометрические данные, нужно с паспортом прийти в один из офисов банка. Специалист проверит наличие учетной записи в ЕСИА и, если ее нет, поможет завести. После этого сотрудник банка запишет образец голоса и сделает фото лица клиента. Услуга предоставляется бесплатно. Вся процедура займет около 5 минут для действующих клиентов банка и порядка 20 минут для новых клиентов.