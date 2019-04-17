Доллар США за день подорожал на 23% по отношению к венесуэльскому боливару. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные Центрального банка южноамериканской страны.

Установленный им официальный обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар, что почти на 800 боливаров больше, чем в понедельник. Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров — около 4,3 доллара по новому курсу.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. В марте этого года инфляция в стране, по оценке парламента, составила 1,62 млн процентов в годовом выражении.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост цен в Венесуэле в 2019 и в 2020 годах составит 10 млн процентов.