Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник потребовал от властей Португалии снять блокировку более чем с 1,7 млрд долларов, которые принадлежат южноамериканской стране.

«В одном из банков Португалии нас ограбили на 1,726 миллиарда долларов, которые мы использовали для закупок лекарств и продуктов питания… Я призываю правительство Португалии освободить эти деньги. Почему нас оставляют без денег? Они наши», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.