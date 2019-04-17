Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тройка-Д Банка (регистрационный номер 3431, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе ЦБ.



По данным ЦБ, Тройка-Д Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, отмечается в сообщении.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Тройка-Д Банк — участник системы страхования вкладов.



Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Тройка-Д Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.