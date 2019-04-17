Банк России с 17 апреля возложил функции временной администрации в отношении Вокбанка (регистрационный номер 312, г. Нижний Новгород) на управляющую компанию «Фонд консолидации банковского сектора». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение принято в связи с отзывом с 17 апреля 2019 года банковской лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также добавили, что Вокбанк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.