Минфин разработал поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции, что становится поводом для попадания клиента в формируемые ЦБ списки банковских клиентов, подозреваемых в сомнительных операциях, сообщает РБК .

Согласно поправкам, банки смогут заблокировать операции клиентов только при одновременном наличии двух условий — если клиенту присвоен наивысший уровень риска в правилах внутреннего контроля либо банк в течение года неоднократно подозревал клиента в совершении сомнительных операций и направлял информацию о них в Росфинмониторинг и при наличии данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или иным имуществом проводится в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Поправки также предусматривают обязанность банка в течение пяти рабочих дней ответить на письменный запрос клиента, попавшего в число отказников, о причинах такого решения.

Также банкам запрещается использовать полученную от ЦБ информацию о нахождении клиента в списке подозрительных в качестве единственного основания для присвоения ему наивысшего уровня риска.