Почти треть (28%) российских студентов в ближайшие пять лет после окончания вуза планируют заниматься практической работой в коммерческом секторе (менеджерской и аналитической работой в фирмах, работой в частных клиниках, школах и вузах). Чаще всего (32,3%) такое направление выбирают учащиеся направления «Технические науки», выяснили специалисты НИУ «ВШЭ». С результатами исследования ознакомился RT.

Управленческая работа в коммерческом секторе (топ-менеджмент или менеджмент среднего звена в фирме) привлекает 19% опрошенных студентов. В большинстве случаев этим интересуются те, кто изучает общественные науки. Наименее интересна эта область студентам-медикам.

Предпринимательская деятельность привлекает почти 13% опрошенных студентов. Примерно столько же учащихся планируют заниматься практической работой в бюджетном секторе (врач в поликлинике, учитель в школе). Больше всех в этом заинтересованы студенты-медики (более 50%), меньше всех — учащиеся направления «Общественные науки» (4,1%).

Работать в академической, научной сфере (в вузе, научном центре, институте) планируют 10% студентов. Служба в органах государственной власти заинтересовала 9,5% учащихся.

В исследовании уточняется, что 2,6% студентов вообще не собираются работать.