Госдума на заседании 17 апреля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)». Инициатива позволит облегчить жизнь водителям, считают парламентарии.

В частности, законопроект уравнивает в правах бумажные и электронные страховые полисы: каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

«Это нововведение упростит автомобилистам жизнь, — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер. К тому же электронный полис ОСАГО — не только требование современной жизни, но и защита от липовых страховщиков».

Кроме того, сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в Россию на своих автомобилях иностранцев. «Взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно, — сказал Володин. — Эта норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы».

Еще одна новация касается пешеходов. Законопроект меняет правила компенсации страховыми компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые пострадали в ДТП, спровоцированных пешеходами. Теперь предъявлять требования к пешеходам можно будет только в том случае, если пешеход, ставший виновником аварии, не пострадал.