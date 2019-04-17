В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 17 апреля в 14:00 мск состоится открытие V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, сообщает пресс-служба Минфина.



«Это ежегодная серия информационно-просветительских мероприятий, цель которых — привлечь внимание молодежи, детей и их родителей к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным сбережениям», — говорится в сообщении.

В ходе интеллектуальной квиз-игры участники определят уровень своих знаний и навыков в сфере управления личным бюджетом, узнают много нового и полезного из мира финансов и поборются за ценные призы и подарки. На лекции «Эволюция денег» гостям расскажут об особенностях товарно-денежных отношений на каждом из периодов развития общества. Также на площадке мероприятия пройдет премьерный показ серии мультфильма «Смешарики. Азбука финансовой грамотности», в которой полюбившиеся детям герои просто и понятно объясняют сложные аспекты финансовых взаимоотношений.

«Неделя финансовой грамотности охватывает всю страну и предусматривает проведение более 30 тысяч мероприятий для детей всех возрастов и их родителей. Она также является частью международного события Global Money Week, ежегодно объединяющего более семи миллионов детей из 137 стран», — отмечает директор проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения Андрей Бокарев.

Участие во всех событиях мероприятия будет бесплатным.