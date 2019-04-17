Госдума ратифицировала конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года была разработана странами, являющимися участниками специальной группы ОЭСР в рамках реализации плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (далее соответственно — конвенция, план BEPS). Конвенция открыта для подписания с 31 декабря 2016 года. Она была подписана Минфином от имени РФ 7 июня 2017 года в Париже в ходе заседания министерского совета ОЭСР.

Документ ориентирован на противодействие схемам вывода прибыли из России и позволит скоординировать усилия по реализации плана BEPS путем согласования на многосторонней основе изменений в отношении механизма применения действующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости проводить двусторонние переговоры по каждому такому соглашению в отдельности, говорится в пояснительной записке.

Документ направлен на противодействие злоупотреблениями межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке, что приводит к значительным потерям бюджетов в части налога на прибыль организаций, указывают в правительстве РФ.

Конвенция будет применяться к 63 соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенным Российской Федерацией с иностранными государствами. Исключение составляют соглашения со странами, не являющимися участниками специальной группы ОЭСР по разработке конвенции, а также соглашения со Швецией и Японией в связи с ведущимися переговорами о заключении новых соглашений с учетом положений конвенции.