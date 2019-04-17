В поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области трое злоумышленников пытались похитить банкомат, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В зоне «24 часа» офиса одного из банков на улице Мира трое неизвестных в костюмах химиков неустановленным инструментом повредили фальшпанель банкомата, но не смогли ничего похитить и скрылись на автомобиле «Форд-Транзит».

По факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поисками злоумышленников.