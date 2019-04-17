Сбербанк определил 15 регионов России, которые отличаются финансовой стабильностью и высоким потенциалом экономического роста, следует из аналитического обзора «Российские регионы и их потенциал экономического роста» Сбербанка.

Так, высокий потенциал имеют семь регионов Северо-Западного федерального округа (ФО) — Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области, четыре региона Центрального ФО — Тверская, Липецкая, Курская и Тульская области, один регион Дальневосточного ФО — Республика Саха (Якутия), два региона Уральского ФО — Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Ростовская область, входящая в состав Южного ФО.

Основным фактором экономического роста регионов являются инвестиции, говорится в обзоре. Наиболее успешные регионы имеют достаточно высокую долю инвестиций в валовом региональном продукте.

Предполагается, что основной рост инфраструктурных расходов в регионах выпадет на 2019—2024 годы благодаря реализации национальных проектов. При этом одним из ключевых получателей финансирования станет Дальний Восток. Инвестиционный рост ожидается также в Центральном, Южном и Сибирском ФО.

Обзор был подготовлен Сбербанком на основе собственных сведений и данных Росстата.

