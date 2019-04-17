ОТП Банк запустил комбинированный продукт — срочный депозит с повышенной ставкой «Выгодный плюс» и «Выгодный премиум» в рамках дебетовых пакетов «Можно все» и «Твой выбор — Сбережения».



«Его отличительной особенностью является сочетание преимуществ вклада и карты с возможностью получения повышенной процентной ставки по вкладу до 8,5% годовых при совершении покупок по карте в рамках данных пакетов», — говорится в пресс-релизе банка.

Во вклады «Выгодный плюс» и «Выгодный премиум» принимаются денежные суммы в диапазоне от 100 тыс. до 1,4 млн рублей. Максимальные ставки по вкладам составляют 8,25% и 8,5% соответственно. Дополнительные взносы возможны только в первый месяц, а сами вклады открываются на 366 дней.

Обязательным условием получения повышенной ставки по депозиту, отмечают в банке, является открытие дебетовых пакетов и размещение остатка средств на карте либо на накопительном счете в рамках пакета (не менее 15% от суммы размещенных во вклад средств).

В рамках дебетовых пакетов на выбор клиента оформляется одна из двух карт — «Можно все» или «Твой выбор — Сбережения» категории Masterсard World с начислением процентов на остаток до 7% годовых, кешбэком до 10%, бесплатным снятием наличных в любых банкоматах по всему миру в рамках установленного тарифами лимита.

Комиссия за обслуживание дебетовых пакетов не взимается при условии активного пользования картой.