Санкционная политика ряда стран строится, исходя из «презумпции виновности» России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме во время ежегодного отчета о работе правительства. Он подчеркнул, что государства действуют нелегитимно, вводя ограничения против Москвы.

«Под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые нелегитимные ограничения в отношении российских граждан и бизнеса. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны», — сказал глава Кабмина.

По словам Медведева, санкции — жесткий, но хороший стимул для усиления эффективности работы.

«Все это, конечно, осложняет нам выполнение планов. Но, с другой стороны, такие экстремальные условия — это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее. Постепенно меняется структура экономики. Мы гораздо меньше зависим от рынков сырья и, соответственно, лучше готовы к возможным внешним шокам», — отметил премьер-министр.