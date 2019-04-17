Есть все предпосылки для того, чтобы к концу года инфляция вернулась к целевым значениям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.

«Инфляция по итогам прошлого года была вблизи целевых значений. В начале этого (года. — Прим. ред.) она несколько ускорилась, мы это предполагали. Но мы рассчитываем, что это кратковременный рост, он закончится, и к концу года она вернется к целевому уровню. Уверен, что для этого есть все необходимые предпосылки», — сказал глава Кабмина.

ЦБ назвал ключевые факторы мартовской инфляции Об этом говорится в очередном выпуске обзора регулятора.

Инфляция в РФ в марте составила 5,3% в годовом выражении (по отношению к марту 2018-го), свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, темп роста цен немного ускорился по сравнению с февралем, когда годовая инфляция составила 5,2% (что, в свою очередь, оказалось выше январских темпов годовой инфляции в 5%).

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и роста цен на нефтепродукты, а также повышения НДС будут исчерпаны. По оценкам регулятора, перенос повышения ставки НДС в цены в значительной мере реализован, хотя некоторые отложенные эффекты еще могут проявляться в ближайшие месяцы. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте — апреле 2019 года.