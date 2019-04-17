Бизнес должен нести более строгую ответственность за сокрытие имущества за границей и вывод средств из РФ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме, выступая перед депутатами с отчетом о работе правительства за 2018 год.



«Если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, бизнес должен нести более строгую ответственность», — сказал глава Кабмина. Однако он подчеркнул, что такая мера не должна распространяться на экспортеров.

По словам Медведева, уголовную ответственность экспортеров за невозврат валютной выручки нужно отменить, ограничиться административными взысканиями. Законопроект, который касается модернизации валютного законодательства, может быть принят в ближайшее время.