Арбитражный суд Москвы отказал форекс-дилеру ООО «Фикс Трейд», об аннулировании лицензий которого ЦБ РФ объявил 27 декабря 2018 года, в признании соответствующего приказа регулятора недействительным, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Арбитражный суд города Москвы решил отказать в удовлетворении заявления ООО «Фикс Трейд» о признании недействительным приказа ЦБ РФ от 27 декабря. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — сказала судья.

«Фикс Трейд» полагает, что приказ ЦБ был вынесен с нарушением законодательства и некоторые нарушения, перечисленные в приказе как основания для аннулирования лицензии, носили формальный характер. В частности, форекс-дилер обвинялся в том, что не получал корреспонденцию по указанному адресу, а также совершал операции с неустановленной валютой, причиной чему стала опечатка — RU вместо RUB, указал представитель истца.

Представитель ЦБ, в свою очередь, не согласился с тем, что нарушения были формальными, а также заявил, что «Фикс Трейд» размещал рекламу и привлекал клиентов в интересах связанной зарубежной структуры — InstaForex, что было признано ФАС незаконной рекламой. Кроме того, установлены случаи, когда клиентам, обращавшимся в «Фикс Трейд», предлагалось открыть счет в InstaForex. На момент отзыва лицензии у «Фикс Трейда» было 16 клиентов, из них пять — активных.

Представители истца на заседании отрицали связь с InstaForex и утверждали, что рекламу размещали только в собственных интересах, а клиентов было около 50.