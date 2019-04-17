Аудитория Рунета достигла 92,8 млн человек, что составляет 76% населения России. За 2018 год число пользователей увеличилось на 3%. Такие данные назвал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе интернет-форума РИФ КИБ, сообщает «Российская газета».

«Прирост аудитории российского сегмента Интернета происходит за счет людей старших возрастов. Все молодое население уже давно активно пользуется сетью», — уточнила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова и добавила, что каждый россиянин в среднем проводит в Интернете около трех часов.

Вклад Рунета в российскую экономику за последний год достиг 3,9 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом доля Интернета в общем объеме российской экономики составляет около 3,8%, уточнил Плуготаренко.

Объем мобильной интернет-экономики по итогам 2018 года был на уровне 1,6 трлн рублей.