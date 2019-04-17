Объективных причин для роста цен на бензин в России сейчас нет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

«У нас небольшой рост произошел — в пределах 1,5%, но это в начале года было связано с введением более высокой ставки налога на добавленную стоимость. Никаких других факторов, которые должны влиять на цены на бензин и дизельное топливо, быть не должно», — сказал глава Кабмина. Сейчас ситуация под контролем, добавил Медведев.



В начале апреля вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил о подписании властями соглашения с нефтяниками по стабилизации ситуации на рынке топлива на II квартал. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба в начале ноября 2018 года подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019-го. В них были оговорены объемы поставок и цены топлива оптом и в розницу. Так, по соглашению нефтекомпании поставляют на внутренний рынок на 3% больше топлива, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По итогам мартовского совещания в правительстве по топливному рынку было предложено уточнить механизм обратного акциза в рамках налогового маневра, в частности, по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, а пока этот механизм не заработал — продлить на II квартал 2019 года соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.