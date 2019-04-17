БКС Банк скорректировал условия по потребительским кредитам, предоставляемым по онлайн-заявке.

Оформить кредит «Потребительский онлайн» можно по ставке от 10,9% до 24,9% годовых (ранее — от 12,9% до 19,9%) на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок — от 13 месяцев до пяти лет.

«Рефинансирование онлайн» (на погашение задолженности не более чем по четырем кредитам или кредитным картам) доступно по ставке от 12,9% до 15,9% годовых, при этом ставка до подтверждения целевого использования денежных средств устанавливается в размере 19,4% (ранее — 19,9% годовых). Сумма кредита — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей, срок — от 13 месяцев до пяти лет.

Рефинансированы могут быть кредиты, до окончания которых остается или с момента выдачи которых прошло не менее шести месяцев на дату подачи заявки, валюта рефинансируемого кредита (рефинансируемых кредитов) — рубли РФ, доллары США, евро.

Подтвердить доход можно справкой 2-НДФЛ; справкой по форме банка (для суммы кредита не более 500 тыс. рублей); заверенной банковской выпиской по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсии и других платежей (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение шести месяцев.



«Данные условия действуют при подаче заявки онлайн», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

