Президент России Владимир Путин считает, что правоохранительную и судебную системы, а также систему госуправления нужно реформировать, но делать это профессионально и «без революций». Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы (так называемой школы губернаторов), передает ТАСС.

«В этой сфере, которая имеет выход на миллионы людей, на всех граждан России, нужно руководствоваться известным медицинским правилом: не навредить, — подчеркнул президент. — Можно так трансформировать, скажем, правоохранительную сферу, что не порадуемся тому, что начинали с самыми лучшими намерениями».

«Нужно подходить профессионально, без лозунгов, а понимать, что происходит внутри системы, к чему мы должны прийти и что конкретно мы можем сделать сегодня, завтра и послезавтра, — продолжил Путин. — Здесь шашкой ни в коем случае махать нельзя. А если уж делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше — медикаментозных средств». «Так, чтобы без революций, а эволюционным путем двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которое нам нужно», — добавил он.

Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих. «Требования к управленцам возрастают, возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней: и регионального, и федерального», — подчеркнул он.

По словам президента, в стране удалось выстроить целую систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев. «Это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд», — добавил Путин.

Он выразил надежду, что качество управленческой работы на госслужбе будет постоянно расти, тем более что «жизнь становится все сложнее».

Путин также заявил, что чиновники не должны «бронзоветь» и отрываться от общества, ради которого они работают. «Любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает», — отметил президент. «Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — добавил глава государства.



О программе подготовки управленческих кадров



Среди более чем 70 человек, прошедших обучение по программе управленческих кадров, есть сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также главы регионов страны.

Первый выпуск программы состоялся в апреле 2018 года. Организатор обучения — Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Основная цель программы — подготовка резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

В состав второго потока, со слушателями которого встретился глава государства, вошли 24 финалиста конкурса управленцев «Лидеры России», в том числе уже занявшие в 2018 году ряд государственных должностей.



Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. 17 апреля состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения еще в процессе обучения.