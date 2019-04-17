БКС Банк изменил тарифы по карте «Кредитная», выпускаемой в категориях Mastercard Platinum и Visa Platinum.

Теперь процентная ставка по карте устанавливается в диапазоне от 14,9% до 28% годовых (ранее составляла 24,5%). Предусмотрен льготный период 55 дней на операции по оплате товаров и услуг. Кредитный лимит по новым тарифам устанавливается в размере от 31 тыс. до 500 тыс. рублей (прежде — от 55 тыс. до 1 млн). Плата за первый год обслуживания карты не взимается, далее составляет 500 рублей в год (до изменений — 1 790 рублей ежегодно).

В рамках бонусной программы начисляется 5% за покупки в одной категории на выбор («авто», «развлечения», «спорт и красота») и 1,5% за остальные. В дальнейшем бонусами можно компенсировать покупки в выбранной категории по курсу 1 бонус — 1 рубль. Максимальный размер вознаграждения — 5 тыс. бонусов в месяц.

«Бонусы начисляются только при совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму от 30 тысяч рублей за один день», — уточняет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Прочие тарифы остались без изменений.



«Плюсами данных изменений являются отмена платы за первый год обслуживания карты, а также невысокая комиссия за последующие годы. К минусам можно отнести существенное уменьшение максимальной суммы кредитного лимита. Стоить отметить, что процентная ставка теперь устанавливается индивидуально в рамках широкого диапазона», — комментирует эксперт Банки.ру.

