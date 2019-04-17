Партнером Павла Дурова и Telegram по запуску блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) станет немецкая система электронных платежных сервисов Wirecard AG. Вместе с компанией TON Labs они будут разрабатывать общую платформу для цифровых платежей и банкинга, передает РБК со ссылкой на сообщение на сайте Wirecard AG.

В Wirecard AG рассчитывают на опыт партнеров в создании «масштабируемых децентрализованных решений» и пользовательскую базу мессенджера Telegram.

О «поэтапном выпуске продуктов на рынок», доступности новых услуг и деталях совместных проектов партнеры намерены уведомлять в «установленном порядке», говорится в сообщении.

На основе TON Telegram намерен создать интегрированную в мессенджер Telegram платежную систему и криптовалюту Gram.

В октябре 2018 года газета «Ведомости» сообщила о том, что Telegram проинформировал инвесторов о 70-процентной готовности блокчейн-платформы TON. В начале апреля блокчейн Telegram Open Network находился на закрытой стадии тестирования.

Telegram начал закрытое тестирование своего блокчейна Тестирование позволит изучить свойства и готовность сети, а также то, какие трансакции и с какой скоростью она сможет проводить.

О планах запустить TON с криптовалютой Gram Дуров заявлял еще в конце 2017 года.

Cоздатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Разработчики также рассчитывают, что блокчейн-платформа, которую разрабатывает компания Дурова, будет способна обрабатывать миллионы трансакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — способна обрабатывать лишь 9—12 транcакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транcакций в секунду.



В мае 2018 года стало известно, что Telegram отказался от публичного ICO своей криптовалюты, так как компании удалось привлечь 1,7 млрд долларов от 200 частных инвесторов.

