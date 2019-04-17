Соединенные Штаты ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами с программной речью, в которой изложил политику нынешнего американского правительства в отношении этих трех стран. Трансляция его выступления велась телеканалом Fox News, передает ТАСС.

Так, американская администрация вводит санкции в отношении Лауреано Ортеги, который является сыном президента Никарагуа Даниэля Ортеги, а также в отношении никарагуанского банка Bancorp (Banco Corporativo SA). «Я рад объявить о том, что Соединенные Штаты сегодня вводят также санкции против Bancorp, черной кассы [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги», — сказал он. «Сегодня мы также объявляем санкции против Лауреано Ортеги, который стал наследником режима и вовлечен в масштабные коррупционные схемы», — сказал Болтон.

Американская администрация также вводит односторонние санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Санкции «призваны ограничить американские трансакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США», пояснил Болтон.

«Центральный банк Венесуэлы играет ключевую роль в сохранении у власти [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в том числе за счет контроля над передачей золота и валюты. США будут в максимальной степени использовать свои экономические инструменты, чтобы ограничить Мадуро [пространство для маневра] и гарантировать, что его дружки больше не воруют принадлежащее по праву народу Венесуэлы», — заявил советник американского лидера.

По его словам, нынешние шаги Вашингтона в отношении ЦБ Венесуэлы должны стать «серьезным предостережением от развертывания военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро для всех внешних игроков, включая Россию». «США будут рассматривать такие провокационные действия как угрозу международному миру и безопасности, а также региону», — сказал Болтон.

Помощник президента США по нацбезопасности также сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на поездки на Кубу для тех американцев, у которых нет родственников в этом островном государстве.

Как объявил 17 апреля госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон со 2 мая разрешит американцам подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Американские власти ранее регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. Власти США опасались, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.

Болтон также сообщил, что США расширили свой санкционный список, в который входят организации, связанные с властями Кубы. «Сегодня мы заявляем, что вносим пять дополнений к санкционному списку по Кубе, в рамках которого запрещаются прямые финансовые трансакции с участием компаний, связанных с кубинскими вооруженными силами, разведкой, службами безопасности и их сотрудниками», — сказал Болтон.

«В их число входит [кубинская государственная авиакомпания] Aerogaviota, одними из владельцев которой, помимо прочих, являются [кубинские] вооруженные силы», — добавил он.



Кроме того, США восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу, речь идет об 1 тыс. долларов на человека в квартал. «В результате провальной политики администрации Обамы эти ограничения были практически отменены, поскольку тогда считали, что приток капитала пойдет на пользу кубинцам. В этой связи вводятся ограничения на размер переводов — 1 тысяча долларов на человека в квартал», — указал Болтон.