Американский журнал Time опубликовал список «100 самых влиятельных людей» за 2019 год, в который не попали на этот раз представители России. Полностью перечень знаменитостей в категориях «Лидеры», «Артисты», «Иконы», «Пионеры» и «Титаны» опубликован в среду на сайте журнала, указывает ТАСС.

В категорию «Лидеры» попали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. В список были включены также спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, и министр юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр. С 2014 по 2017 год в списках издания фигурировал президент России Владимир Путин, однако на этот раз, как и годом ранее, он не был упомянут редакцией журнала.

Список влиятельных людей в категории «Артисты» возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень, — певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS.

В категории «Иконы» были отмечены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни, дизайнер Пьерпаоло Пиччоли и другие. Список «Пионеров» возглавила канадская актриса Сандра О. Вместе с ней в него попали ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака и другие. В их числе оказалась также марка виски Jane Walker, цель которой, как указывает Time, заключается в том, чтобы «продвигать дух прогресса».

Наконец, в категории «Титаны» редакция журнала отметила египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и других.



Time впервые опубликовал рейтинг «100 самых влиятельных людей мира» в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы. Выбор редакции относительно того, кто является самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.