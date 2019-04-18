Новые санкции США против Центробанка Венесуэлы должны послужить «серьезным предупреждением» для России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
В среду США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы.
«Эти шаги против Центрального банка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро», — сказал он в ходе выступления в Майами.
В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами с программной речью, в которой изложил политику нынешнего американского правительства в отношении этих трех стран. Трансляция его выступления велась телеканалом Fox News, передает ТАСС.