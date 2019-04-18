Отечественное ПО необходимо, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены

Центробанк и Национальная система платежных карт (НСПК) планируют предупредить отечественные банки о том, что им лучше перейти на программное обеспечение российских компаний из-за возможных сбоев в обработке операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов (процессинга). Риски обнаружились после заморозки операций по пластику Еврофинанс Моснарбанка, рассказал топ-менеджер НСПК «Известиям». Два источника в финансовых кругах сообщили «Известиям», что ЦБ уже проинформировал кредитные организации об этой угрозе.

Значительная часть рынка процессинга в России приходится на компании с корнями в США или Европе. Программное обеспечение российских компаний необходимо банкам для того, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены.

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли», — заявил изданию топ-менеджер НСПК.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили: важно, чтобы банки, прежде чем передавать часть своих функций внешним подрядчикам, оценивали связанные с этим риски. Там добавили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, «направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках», которые будут рассмотрены при обсуждении поправок к закону «О национальной платежной системе» ко второму чтению.

Риски, связанные со сбоями в системе платежей, привлекли внимание регулятора после того, как клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и Mastercard. Минфин США включил организацию в черный список из-за ее связи с Каракасом — 50% банка принадлежит нефтегазовой венесуэльской госкомпании PDVSA. После этого в Госдуме попросили НСПК объяснить причины возникновения этой ситуации, так как именно для того, чтобы застраховаться от подобных моментов, и была создана «дочка» ЦБ.

В НСПК ситуацию связали с отключением Еврофинанс Моснарбанка от сервисов процессингового центра «КартСтандарт», который обеспечивал ему обработку платежей по картам. Как говорил «Известиям» источник в НСПК, половина ее капитала принадлежит американскому фонду.

По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, около половины российского рынка процессинга принадлежит компаниям, аффилированным с американскими корпорациями, и примерно 30% российской банковской системы завязано на процессинг таких организаций.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что риски сбоев платежей среди небольших и средних банков действительно есть.