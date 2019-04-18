Госдума 18 апреля рассмотрит проект постановления, в котором предлагается поручить Счетной палате РФ проверить в период с июня по ноябрь 2019 года финансово-хозяйственную деятельность Центробанка РФ за 2016—2018 годы.



Проверка должна осуществляться в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов ЦБ, его структурных подразделений и учреждений.

Проект постановления подготовлен думским комитетом по контролю и регламенту и рекомендован им к принятию, следует из базы данных нижней палаты парламента. С инициативой провести такую проверку выступил Национальный финансовый совет Банка России.

Соответствующее обращение за подписью председателя НФС, первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова поступило в Госдуму 1 апреля.