Сотрудники соцсети Facebook признали, что могли непреднамеренно получить данные о контактах в электронной почте до 1,5 млн пользователей без их ведома, сообщает интернет-портал Axios .



По информации издания, представители соцсети подтвердили, что случайно могли собирать указанные сведения с мая 2016 года. В публикации приводится комментарий сотрудника Facebook. Он рассказал, что «в некоторых случаях контакты в электронной почте могли непреднамеренно загружаться» в соцсеть в процессе создания новой учетной записи.

«По нашим оценкам, могли быть загружены контакты в электронной почте до 1,5 миллиона человек, — отмечается в заявлении. — Эти контакты не были переданы какой-либо стороне, мы удаляем их. Мы исправили проблему, являвшуюся причиной этого, и оповещаем людей, контакты которых были получены».

О сборе Facebook данных о контактах пользователей ранее сообщило издание Business Insider.