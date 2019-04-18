Президент США Дональд Трамп спрашивал свою дочь Иванку, интересно ли ей было бы стать главой Всемирного банка (ВБ), она ответила отрицательно. Об этом дочь американского лидера рассказала в интервью агентству Associated Press.



Как уточнила Иванка Трамп, являющаяся советником президента США, она сказала отцу, что «довольна той работой», которую сейчас выполняет. Как говорится в материале, дочь американского лидера участвовала в процессе выбора кандидата на указанный пост. Иванка Трамп выразила уверенность в том, что Дэвид Мэлпас, который был избран новым президентом Всемирного банка, «прекрасно справится с работой».

Иванка Трамп отказалась ответить на вопрос о том, предлагал ли ей отец какие-то иные назначения. Она отметила, что пока не планирует претендовать на какую-либо выборную должность.

Дональд Трамп заявил ранее в этом месяце в интервью журналу The Atlantic, что рассматривал возможность назначения своей дочери Иванки на пост главы Всемирного банка. Он добавил, что не выдвинул ее кандидатом на указанную должность из опасений, что это сочтут проявлением непотизма.