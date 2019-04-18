Почта России в результате усовершенствования логистической системы сможет через два-три года доставлять посылки между городами с населением более 500 тыс. человек за один-два дня. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия-24».



«Мы принципиально улучшим скорость доставки посылок. Например, построение нашей логистической системы из нескольких десятков логистических центров предполагает доставку посылок между городами 500-тысячниками и миллионниками за один-два дня, — сказал он. — Это будет совершенно другое качество услуг, на которое мы выйдем уже даже не через пять лет, а через два-три года».

По словам главы компании, Почта России заинтересована в том, чтобы взять на себя всю цепочку движения товара — от оплаты заказа на интернет-ресурсе до его доставки в регионы страны. «Исполнение заказа, которое занимает большое количество времени и средств, мы хотим объединить с логистической трубой Почты России. Логистические центры будут организованы именно в такой конфигурации, что позволит сильно сократить время доставки и повысить ее качество», — пояснил Подгузов.

Ранее глава компании сообщал, что на создание трехуровневой логистической системы, где цифровые процессы будут преобладать, планируется потратить не менее 30 млрд рублей за несколько лет. Так, по его словам, создание одного логистического почтового центра высокого уровня стоит около 4—5 млрд рублей, центров меньшего уровня — 1—2 млрд рублей, третьего уровня — около 500 млн рублей.