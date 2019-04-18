МВД России совместно с Минкомсвязью России запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию в электронном виде принадлежащих им транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сервисом можно воспользоваться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сервис предназначен для граждан, транспортные средства которых перешли в собственность новых владельцев, но не перерегистрированы на них в установленные сроки (десять суток).



«Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зайти под своей учетной записью на сайт госуслуг в раздел «Регистрация транспортного средства», далее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», непосредственно в котором находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником», — поясняют в ведомстве.



При этом услуга будет оказана в электронном виде без посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции.

Подача заявления предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления заявления, в ходе работы с обращением осуществляется формально-логический контроль соблюдения условий в части оформления и заполнения заявления, формирования необходимых документов, после чего принимается решение об оказании либо отклонении запроса.

При несоблюдении установленных правил при заполнении заявления либо непредоставлении необходимых документов, подтверждающих переход права собственности, данная заявка отклоняется в автоматическом режиме. Также заявка может быть отбракована и в ручном режиме, если сотрудник Госавтоинспекции, которому поступило это заявление, видит, что оно оформлено с нарушением или не хватает каких-либо документов. В таком случае заявителю придет соответствующее сообщение.

«Сервис реализован в целях повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств», — отметила Ирина Волк.

