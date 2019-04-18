Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 563,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% — до отметки 1 264,85.

Настроения на мировых рынках в начале четверга можно охарактеризовать как смешанные, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Учитывая приближающиеся длинные выходные в США и Европе в честь празднования католической Пасхи, а также отсутствие явных драйверов, не исключаем, что сегодня инвесторы займут выжидательную позицию», — комментирует эксперт.

По его словам, российский рынок частично снял перегретость, но остается уязвимым к ухудшению ситуации на мировых фондовых рынках.

В четверг индекс Мосбиржи, по мнению аналитика, будет проторговывать середину диапазона 2 550—2 600 пунктов.