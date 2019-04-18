Доля иностранных инвесторов на российском рынке на текущий момент составляет 26,3%, сообщила на форуме НФА «Казначейство-2019» первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, это следствие возвращения нерезидентов на российский рынок.



«В первом квартале этого года произошел разворот настроения инвесторов. Рост вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД составил 272,2 миллиарда рублей, что полностью покрывает отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ с августа по декабрь 2018 года. Если посмотреть на более длинный горизонт, то на текущий момент нерезиденты вернули более половины средств, которые они вывели с российского рынка с момента апрельских санкций прошлого года», — сказала представитель регулятора.