Минкомсвязь предлагает разрешить управляющим компаниям (УК) создавать в многоквартирных домах сети связи и подключать собственников квартир к Интернету. Это следует из разработанного министерством проекта отзыва правительства, сообщает «Коммерсант». Такие сети смогут присоединяться к сетям разных интернет-провайдеров, считает ведомство.

Законопроект об упрощении доступа операторов к общему имуществу жилых домов в конце декабря был внесен в Госдуму группой сенаторов, а поправки к закону «О связи» и другие акты подразумевают доступ в том числе безвозмездно и без договора. Провайдеры просили Минкомсвязь не обязывать их заключать возмездные договоры с УК, на чем настаивал Минстрой. Компании указывают, что иначе им придется оплачивать доступ к домохозяйствам не менее чем на 10 млрд рублей в год, что чревато ростом цен на услуги.

Минкомсвязь считает свою схему альтернативным решением поставленной законопроектом задачи. В письме заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, направленном в Минкомсвязь 10 апреля, говорится, что для подключения к услугам связи УК необходимо получать лицензии, а также вводить сети в эксплуатацию, что «неизбежно повлечет перекладывание затрат на собственников жилых помещений».

Представители «ВымпелКома», «МегаФона» и «ЭР-Телекома» сообщили изданию, что поддерживают позицию ФАС, так как создание сетей УК приведет к монополизации этой инфраструктуры и противоречит действующему законодательству в части необходимости наличия инфраструктуры в строящихся домах и равного доступа к ней.

«По действующему законодательству оператор связи, который оказывает услуги, должен довести линии непосредственно до абонента. УК в таком случае придется стать операторами и выполнять лицензионные условия», — согласен представитель МТС. В «Ростелекоме» сообщили, что компания «положительно относится ко всем инициативам, связанным с упрощением деятельности операторов связи».