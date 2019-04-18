В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017-м (6,4 тыс. человек). Таковы данные статистики судебного департамента Верховного суда, опубликованной в среду, 16 апреля.

Число осужденных по этой категории дел — рекордное по меньшей мере с 2011 года (более ранние данные не опубликованы на сайте судебного департамента).



Преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена глава 22 УК — начиная со ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и заканчивая ст. 200.6 (заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). К этой категории относятся такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство.

Рост приговоров по экономическим составам связан в том числе с появлением в уголовном кодексе статьи «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2). По этой статье за прошлый год были осуждены 130 человек.



Также двукратно выросло число осужденных за незаконное использование документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК) — с 686 человек до 1 326. По статье о незаконном образовании юрлица (ст. 173.1) были осуждены в 2017 году 96 человек, а спустя год — 211. Из полутора тысяч осужденных по этим двум составам восемь человек получили реальные сроки до двух лет. Также количество приговоренных за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) выросло до 327 по сравнению с 217 в предыдущем году.

По отдельным экономическим статьям число осужденных снизилось по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшение во всех случаях составило менее 10%. Это, например, статьи о незаконной организации азартных игр, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, а также изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

